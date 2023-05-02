Пенсионеры могут получить бесплатный продуктовый набор: как подать заявку

В Украине пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные и семьи с детьми из одной области могут получить бесплатный продуктовый набор. Речь идет о жителях Николаевской области.

Такую помощь оказывает благотворительный фонд "Светлые дела". Для того, чтобы получить помощь для семьи с детьми младше 5 лет, нужно заполнить Google форму и отправить по ссылке.

В анкете нужно указать:

ФИО ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

ФИО представителя ребенка;

район места жительства в Николаеве;

индивидуальный налоговый номер (РНОКИП);

номер телефона;

данные паспорта или ID карты;

дату рождения;

Видео дня

фактический адрес проживания;

адрес регистрации;

e-mail.

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Для получения гуманитарной помощи другим категориям населения нужно заполнить заявку онлайн по другой ссылке.

В заявке необходимо указать:

ФИО;

индивидуальный налоговый номер;

контактный номер телефона;

данные паспорта или ID карты;

дата рождения;

фактический адрес проживания;

адрес регистрации;

e-mail.

В случае возникновения дополнительных услуг можно обращаться по телефону: 0 800 300 520.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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