Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий за отопительный сезон: подробности

Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет жилищных субсидий для граждан на следующий отопительный сезон 2024-2025 годов. Это стало возможным после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины №222 от 28 февраля 2025 года, которое предусматривает изменения в механизме начисления субсидий.

Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. Об этом пишет enovosty.

Согласно обновленным правилам, изменения внесены в Положение о порядке назначения жилищных субсидий от 21 октября 1995 года. Перерасчет будет производиться в случаях, когда исполнители коммунальных услуг с опозданием подавали необходимые данные, из-за чего субсидии не были учтены с октября 2024 года. Причина – нарушение установленного 5-дневного срока предоставления информации.

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"Эти изменения позволят обеспечить назначение жилищных субсидий всем гражданам, имеющим на них право, вне зависимости от возможных административных задержек со стороны поставщиков услуг", – сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

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