Пенсионный калькулятор: какие деньги получат украинцы с минимальной, средней и высокой зарплатой

Украинец со средней зарплатой может рассчитывать на пенсию, которая составит всего 4745 грн, а получающие минимальную зарплату могут претендовать на выплату в размере 2361 грн.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины. Согласно последней статистике, средняя зарплата, по которой уплачен единый социальный взнос в июне 2023 года, составила 18 806 грн. Учитывая этот показатель и 35 лет страхового стажа, украинец может получить достаточно низкий размер пенсионных выплат.

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Например, при заработной плате вдвое выше средней (около 37,6 тыс. грн), пенсия будет составлять не более 9490 грн. Для зарабатывающих на уровне средней зарплаты в стране пенсия составит 4745 грн, что составляет лишь 25,2% от предыдущего дохода.

Эксперты отмечают, что для комфортной жизни этот коэффициент должен быть около 40%. Украинцы, получающие 10 тыс. грн в месяц, могут рассчитывать на пенсию в размере 2523,5 грн, что тоже соответствует низкому уровню замещения дохода.

Худшая ситуация для тех, кто зарабатывает на уровне минимальной зарплаты. В таком случае пенсия будет составлять 2361 грн, что фактически является прожиточным минимумом для пенсионеров. Это ниже расчетного уровня пенсии, поэтому такие граждане могут претендовать только на минимальные социальные выплаты.

В то же время, средняя пенсия в Украине несколько выросла за последние месяцы. В июле 2023 года она составила 5816 грн., что на 73 грн. больше, чем в начале года. По сравнению с началом полномасштабной войны, когда средняя пенсия была 3991 грн, ее рост составил 45,7%, что опережает инфляцию на уровне 35,5%. Однако такое повышение все же не полностью компенсирует стремительное удорожание товаров и услуг.

Минимальная пенсия выросла менее существенно — с 1934 по 2361 грн за последние два года, что только на 22% больше, чем раньше. Это значит, что люди с минимальными пенсиями пострадали больше всего из-за инфляции, поскольку индексация их выплат не смогла покрыть реальное подорожание жизни.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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