Пенсия в 2025 году: изменятся ли выплаты для тех, кто имеет 30 лет трудового стажа
Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов: продолжительности трудового стажа, средней заработной платы за период работы и общей средней зарплаты в стране, которая определяется Пенсионным фондом. Выплаты будут рассчитываться по специальной формуле, утвержденной законодательством.
UAportal объясняет, на какую сумму может рассчитывать лицо с 30-летним стажем в 2025 году.
Как рассчитывается пенсия в 2025 году
Основная формула для исчисления пенсии остается такой же: Пенсия = Сз×Икз×Кс, где:
Сз – средняя заработная плата в Украине, которая используется для расчета (за три года до выхода на пенсию);
Икз – коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате в стране);
Кс – коэффициент страхового стажа (вычисляется умножением количества лет стажа на 1%).
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Отметим, что для человека с 30 годами стажа коэффициент страхового стажа равен 0,30 (30×1%).
По состоянию на декабрь 2024 средняя заработная плата, которая будет использована для расчета пенсий в 2025 году, прогнозируется на уровне около 15 000 гривен. Однако точную сумму утвердит Пенсионный фонд в начале следующего года.
Пример расчета пенсии
Рассмотрим, как будет исчисляться пенсия для лица с 30-летним стажем и средней заработной платой 15 000 гривен.
- Коэффициент заработной платы (ИКЗ): если ваша зарплата равнялась среднему по стране (15 000 грн), то этот коэффициент составляет 1,0.
- Коэффициент страхового стажа (Кс): для 30 лет стажа он будет 0,30.
Расчет: Пенсия = 15 000 грн. × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.
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Минимальная пенсия в 2025 году
В 2025 году минимальный размер пенсии будет зависеть от величины прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Согласно проекту бюджета, прожиточный минимум будет постепенно увеличиваться:
- с 1 января 2025 года – 2800 грн;
- с 1 июля 2025 года – 2950 грн;
- с 1 декабря 2025 года – 3000 грн.
Таким образом, минимальная пенсия в 2025 году не будет ниже указанных сумм.
В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года трудового стажа. Если ваш стаж составляет 30 лет, пенсия по возрасту будет назначаться только в 63 года.
Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.
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