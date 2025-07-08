Пенсия за выслугу лет: какая категория учителей имеет на нее право

Вопрос пенсионного обеспечения и зарплат все еще остается чувствительным для украинских учителей. Несмотря на важность их работы, оплата труда педагогов часто не соответствует реалиям. Так что многие педагоги начинают задумываться еще смолоду, на какие средства им придется жить в старости.

В Украине учителя могут воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию. Это возможно для тех, кто достиг 55 лет и имеет не менее 30 лет педагогического стажа. Для оформления такой пенсии необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту работы. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Однако есть и категории педагогов, которые могут претендовать на пенсионные выплаты независимо от возраста при условии наличия определенного стажа. Его минимальный объем зависит от периода, в который педагог приобретал трудовой опыт. Например, для тех, кто завершил стажировку до 1 апреля 2015 года, нужно было иметь не менее 25 лет. А после 1 апреля 2024 для назначения пенсии уже необходимо 30 лет трудовой деятельности.

Читайте также: Какую пенсию будет получать украинец, накопивший 15 лет стажа

В этот стаж включается не только преподавательская деятельность в школах, но и работа в детских садах, музыкальных и художественных заведениях на должностях воспитателей, руководителей кружков, директоров, школьных психологов.

Есть важная особенность: если после назначения пенсии по выслуге лет педагог снова устроится на работу, выплаты будут прекращены. В Украине нельзя одновременно получать такую пенсию и заработную плату.

Размер пенсии для учителей рассчитывается по тем же принципам, что и для других категорий работников — он зависит от средней зарплаты и продолжительности стажа до момента прекращения трудовой деятельности. К примеру, педагог с зарплатой 14 500 гривен может рассчитывать на примерно 5700 гривен ежемесячной пенсии. Максимальная сумма, которая сейчас возможна, составляет 23 610 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !