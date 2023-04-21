Пентагон обнародовал видео с НЛО на Ближнем Востоке: есть ли там инопланетяне

Пентагон показал рассекреченное видео с НЛО, снятое на Ближнем Востоке. Вероятный внеземной объект попал в кадр в 2022 году над зоной боевых действий.

На видеозаписи, которую снял американский военный беспилотник, можно увидеть скорый полет неизвестного сферического объекта. Об этом пишет New York Post.

Директор Офиса по расследованию аномалий Пентагона (AARO) Шон Киркпатрик отметил о нем во время слушаний в Сенате США 19 апреля. Он объяснил, что чиновники не знают, что это за объект.

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Видео дня

По его словам, нет никаких данных об этом НЛО, кроме как имеющегося видео. Впрочем, в AARO не считают, что этот объект мог представлять опасность для воздушных устройств.

Киркпатрик отметил, что свидетельств о внеземном происхождении этого НЛО тоже нет.

"AARO пока не нашло достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, бросающих вызов известным законам физики", – сказал он.

По его словам, этот инцидент является одним из примерно 650 НЛО, за которыми наблюдали в AARO. Большинство из них оказались естественными явлениями, воздушными шарами или другими явлениями, которые можно легко объяснить.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы.

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