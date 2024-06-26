Перебросят ли ВС РФ резервы на Харьковщину: что происходит на фронте

ВС РФ имеют около 170 тысяч личного состава, растянувшегося по всей линии фронта. В то время как общие резервы противника – 60-70 тысяч человек.

Об этом сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо. Он рассказал, могут ли оккупанты перебросить дополнительные силы на Харьковщину.

"На самом деле здесь есть нюансы. Два украинских пресс-секретаря сказали о том, что на Харьковское направление перебрасывается одна мотопехотная бригада из состава 51-й армии. Впервые 51-я армия упоминается без детализации. Численность армии может быть разной, может колебаться от 20 тыс. до 20 тыс. до 20 тыс. до 20 тыс. до 51-й армии. 50 тыс., но это теоретические расчеты. Потому что сейчас, на фоне стремления россиян сформировать новые структуры, все эти соединения обладают достаточно ограниченной численностью и ограниченностью в вооружении", – сказал Сергей Згурец.

Читайте также: На Покровском направлении уничтожен РСЗО "Град": экипаж тоже не выжил (видео)

Он рассказал, что вопрос армии – это процесс формирования новых соединений, из которых отбирают более или менее готовые части для "затыкания дыр" на передовой или формирование наступательных возможностей. Он отметил, что у противника зафиксированы большие потери на поле боя.

"Если это отдельная полусформированная бригада, из состава вообще еще не сформировавшейся 51-й армии, брошенной на Харьковское направление, то это как раз свидетельствует о том, что потери противника таковы, что он не успевает сформировать задекларированные армии и использует то, что есть на поле" боя", – добавил он.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!