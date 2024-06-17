Переворот на рынке недвижимости: цены на 1-комнатные квартиры в Украине подверглись изменениям
На рынке однокомнатных квартир наблюдаются колебания цен на всей территории государства. Изменения в ценообразовании произошли как в направлении повышения, так и снижении стоимости. В частности, в период с марта по май 2024 года, самое существенное подорожание жилья зафиксировано в Закарпатье, где цены выросли на 10%, достигнув в среднем отметки в 58 919 долларов.
В то же время, наибольшее падение цен выявлено в Сумской области, где стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 6%, составляя теперь в среднем 27 090 долларов, как сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на данные по ведущему маркетплейс в этом сегменте.
В последний период наблюдается увеличение стоимости на рынке однокомнатных квартир в Украине, которое колеблется от 0,5 до 10%. При этом, за исключением Закарпатья, повышение цен коснулось следующих регионов:
- В Ровенской и Кировоградской областях цены выросли на 6%;
- В Черновицкой области – на 5%;
- В столице Украины, Киеве – на 4%;
- В Черниговской области – на 3%;
- В Тернопольской области – на 1%;
- В Винницкой области – на 0,5%.
В то же время, в других регионах зафиксировано снижение цен на однокомнатное жилье в пределах от 0,1% до 6%. В частности, кроме Сумской области, падение цен наблюдается в:
- Харьковской и Черкасской областях – на 5%;
- В Киевской, Волынской и Запорожской областях – на 4%;
- В Днепропетровской области – на 3%;
- В Хмельницком и Ивано-Франковске – на 2%;
- Во Львове, Одессе, Николаеве и Херсоне – на 1%;
- В Житомирской области – на 0,7%;
- В Полтавской области – на 0,1%.
Что касается средней стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины, то цифры колеблются от $21,000 до $97,025. Наибольшую сумму просят у столицы – около $97,025. Также среди лидеров по цене:
- Львовская область со средним показателем в $68,904;
- Закарпатье с ценой $58,919;
- Винница с показателем в $52,109.
Наименьшая средняя цена зафиксирована в Херсонской области – около $21,000. Следом за ней следуют:
- Запорожская область с ценой $21,730;
- Николаевская область со стоимостью $22,889.
Напомним, ранее мы рассказывали, что киевский рынок аренды жилья испытывает шок. Там цены прыгнули выше военных показателей.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!