Пилота British Airways высосала из окна самолета на высоте 5 км, но ему удалось спастись (фото)

В июне 1990 года во время рейса из Бирмингема в Малагу компании British Airways два окна кабины разбились из-за плохо закрепленных болтов для ветрового стекла, в результате чего капитана Тима Ланкастера высосало из окна кабины на высоте более 5 км. Ему удалось выжить благодаря бортпроводнику, который держал его за косточки ног.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Впоследствии руки Найджела расслабились, он стал обмораживаться. Боясь, что он может потерять контроль над Тимом, второй бортпроводник Джон Хьюард вошел в кабину пилотов и ухватился за ремень Тима.

Второй пилот Алистер Атчисон управлял самолетом и направил самолет на высоту, на которой экипаж и пассажиры могли дышать. Затем он подготовился к аварийной посадке, пока его коллеги еще держали капитана за ноги.

Видео дня

Читайте также: Огромное кладбище в возрасте почти 4,5 тысяч лет раскопали в Британии

Самолет приземлился в аэропорту Саутгемптона, Тим был доставлен в больницу с множеством переломов и ушибов и сильным обморожением.

Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Как сообщило Управление по расследованию авиационных происшествий за 27 часов до полета, слесарь использовал неправильные болты для крепления ветрового стекла.

Напомним, в самом сердце Стоунхенджа нашли ямы в возрасте 10 000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !