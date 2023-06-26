Пілота British Airways висмоктало з вікна літака на висоті 5 км, але йому вдалося врятуватись (фото)

У червні 1990 року під час рейсу з Бірмінгема до Малаги компанії British Airways два вікна кабіни розбилися через погано закріплені болти для вітрового скла, внаслідок чого капітана Тіма Ланкастера висмоктало з вікна кабіни на висотіі понад 5 км. Йому вдалося вижити завдяки бортпровіднику, який тримав його за кісточки ніг.

Про це пише dailystar.co.uk.

Згодом руки Найджела послабились, він почав обморожуватися. Боячись, що він може втратити контроль над Тімом, другий бортпровідник Джон Г'юард зайшов у кабіну пілотів та ухопився за ремінь Тіма.

Другий пілот Алістер Атчісон керував літаком та направив літак на висоту, на якій екіпаж та пасажири могли дихати. Потім він підготувався до аварійної посадки поки його колеги ще тримали капітана за ноги.

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Літак приземлився в аеропорту Саутгемптона, Тім був доправлений до лікарні з безліччю переломів та забитих місць і сильним обмороженням.

Ніхто з пасажирів рейсу не постраждав.

Як повідомило Управління з розслідування авіаційних пригод за 27 годин до польоту слюсар використав неправильні болти для кріплення вітрового скла.

Нагадаємо, у самому серці Стоунхенджу знайшли ями віком 10 000 років.

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