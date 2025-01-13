Писториус опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи для Украины на сумму три миллиарда евро. Министр объяснил, что никакой блокады со стороны канцлера нет, но процесс согласования нового пакета помощи внутри правительства продолжается.

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Министерство обороны подготовило свои предложения, однако окончательное политическое решение пока не принято. Об этом Писториус заявил в интервью изданию Tagesspiegel, которое должно быть опубликовано 13 января, сообщает DW.

"Мое ведомство уже подготовило новый пакет помощи, теперь должно быть принято политическое решение по его предоставлению Киеву", – отметил Писториус.

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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