Плата за доставку газа: кто из украинцев может не платить и не получит штраф

В связи с полномасштабной войной и ее последствиями украинцы сталкиваются с разными вызовами, в частности, и в сфере коммунальных услуг. Одним из таких вопросов есть оплата за распределение газа.

Все ли обязаны платить за распределение газа, объяснили в "Нафтогазе". Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), некоторые категории потребителей могут быть освобождены от этой платы.

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Кто может не платить?

Освобождение от оплаты за распределение газа предусмотрено для потребителей, пострадавших от российской военной агрессии и оказавшихся в следующих ситуациях:

Повреждение распределительной инфраструктуры: Если из-за боевых действий или других последствий войны повреждена газораспределительная система, что делает невозможным обеспечение бесперебойной поставки газа, потребители таких населенных пунктов могут быть освобождены от оплаты.

Повреждения объектов газопотребления: Если в результате боевых действий повреждены газовые сети в домах или квартирах потребителей, они также могут не платить за распределение газа до полного восстановления.

Как оформить освобождение от оплаты?

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, потребителям необходимо обратиться к своему газопоставщику с соответствующим заявлением. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие повреждение газораспределительной системы или объектов газопотребления.

Почему плата за распределение газа не зависит от ежемесячного потребления?

Следует отметить, что расчет платы за распределение газа имеет свои особенности. Эта сумма зависит от общего объема потребленного газа за прошлый год, а не от ежемесячного потребления. То есть даже если вы практически не пользовались газом в течение месяца, плата за распределение все равно начисляется.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев начали штрафовать на значительные суммы за счетчики.

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