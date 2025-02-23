Платные услуги в ПриватБанке: за что украинцам придется отдать 80 грн

Государственный "ПриватБанк" объявил о введении фиксированной комиссии в размере 80 грн за одну из ранее бесплатных услуг. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Такая информация обнародована на официальном сайте ПриватБанка. Согласно сообщению, с начала 2026 года ПриватБанк введет фиксированную плату в 80 грн (с НДС) за доставку банковских карт по территории Украины.

Кроме этого, будет установлен дифференцированный тариф на международную пересылку перевыпущенных карт. Стоимость такой услуги будет зависеть от страны доставки.

До конца 2025 года банк продолжит предоставлять эту услугу бесплатно. В настоящее время клиенты могут оформлять все шесть доступных типов карт без дополнительных платежей как в Украине, так и за ее пределами.

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Как заказать доставку карты

На сегодняшний день услуга бесплатной доставки банковских карт доступна по всей Украине и в 48 странах мира.

Клиенты могут воспользоваться этой услугой в следующих случаях:

при перевыпуске действующей карты;

при оформлении новой цифровой карты через приложение "Приват24".

Для того чтобы заказать карту или перевыпустить старую, необходимо выполнить несколько простых шагов в "Приват24":

Открыть раздел "Все карты"; Выбрать карту для перевыпуска; Перейти к настройкам карты; Выбрать пункт "Заказать карту"; Подтвердите заказ доставки.

Получить карту можно:

В Украине – в отделении или почтамате Новой Почты;

За границей – через Новую Почту или Укрпочту.

Срок доставки в Украине составляет один день до отделения почты, за границей доставка осуществляется курьером Новой Почты в течение 7-14 дней, через Укрпочту – от 7 до 30 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из украинских банков ввел возможность обмена наличной валюты через банкоматы.

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