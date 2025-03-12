По каким критериям рассчитывают пенсию по возрасту и как сделать это самостоятельно: ответ ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, по какому принципу определяется размер пенсии по возрасту. Согласно положениям Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сумма пенсионных выплат зависит от продолжительности страхового стажа человека и размера заработной платы, из которой осуществлялись отчисления в Пенсионный фонд.

Читайте также: Пенсия с минимальным стажем и зарплатой: какой она будет у женщин в 2025 году

Для каждого пенсионера индивидуально определяют коэффициент страхового стажа, основанный на количестве отработанных месяцев, а также коэффициент заработной платы. Последний рассчитывается как соотношение фактического дохода застрахованного лица к среднему уровню заработной платы по стране за соответствующий период по каждому месяцу отдельно. Об этом пишет sud.ua.

В ведомстве отметили, что при исчислении пенсии применяется специальная формула: средний показатель зарплаты в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения по назначению выплат, умножается на индивидуальный коэффициент заработной платы и коэффициент стажа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!