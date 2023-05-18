'По полотну возили военную технику': в ГУР прокомментировали подрыв железной дороги в Крыму

Утром 18 мая в оккупированном Крыму с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда. В украинской разведке объяснили возможные причины инцидента.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время телемарафона "Единые новости" отметил, что российская сторона использует железную дорогу в оккупированном Крыму, чтобы опрокидывать на оккупированные территории Украины тяжелое вооружение и военную технику.

Читайте также: "Френдли файер" в Крыму: российская гиперзвуковая ракета "Калибр" упала в лесу

"Этими же путями перевозят, наверное, и оружие, боекомплект, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Поэтому вполне естественно, что эти пути устали и теперь некоторое время не будут функционировать", — сказал он.

Видео дня

Юсов добавил, что инфраструктура в Крыму будет нормально функционировать только тогда, когда остров вернется под контроль украинской власти.

"На полуострове не будет покоя, пока там есть российские террористы", – сказал Юсов.

Напомним, утром 18 мая оккупанты сообщили, что в оккупированном россиянами Крыме произошел подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе. В результате с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!