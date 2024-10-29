По возрасту или инвалидности: какая пенсия выгоднее

Пенсионный фонд Украины разъясняет особенности назначения разных видов пенсий. Хотя некоторые граждане имеют право на два вида пенсионных выплат, законодательство разрешает получать только один из них по собственному выбору. Об этом пишет 24 tv.ua.

Для лиц с инвалидностью I и II групп часто выгоднее пенсия по инвалидности, поскольку:

I группа получает не менее 100% пенсии по возрасту

II группа – 90% пенсии по возрасту

III группа – 50% пенсии по возрасту

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Поэтому лицам с III группой инвалидности обычно целесообразнее выбрать пенсию по возрасту, поскольку она может быть выше.

По данным ПФУ, на 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Украине составляет 5 851,86 грн, что на 8,7% (466,61 грн) больше по сравнению с началом года. Общее количество пенсионеров сократилось до 10 342 593 человек, уменьшившись на 173 944 человека.

Напомним, "Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов.

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