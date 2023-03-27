Почему кровать и зеркало в спальне несовместимы: что предвещает плохая примета

Наверняка вы слышали, что спать ногами к двери не стоит, чтобы не навлечь на себя беды. А еще, как оказалось, не стоит спать на кровати, если перед ним есть зеркало. Почему так – попробуем узнать, что говорят народные приметы и предрассудки.

Зеркала постоянно окружены какими-то мистическими предрассудками – нельзя смотреть в разбитое зеркало, или если вы забыли что-то и возвращаетесь домой, то нужно посмотреть в зеркало, иначе не повезет и т.д.

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Почему нельзя спать напротив зеркала, если исследовать народные приметы:

Детям не стоит спать перед зеркалом, чтобы они не получили "испуг".

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Женщины, которые будут спать напротив зеркала – "спят свое счастье".

Мужчинам тоже не стоит рисковать – зеркало "украдет судьбу".

Истинно верующим христианам запрещено зеркало, ибо это "грех самолюбования" (хотя предрассудкам не место в верующих сердцах).

А еще считается, что спящий человек беззащитен перед темными силами, которые "могут проникать из зеркал в дом".

Что интересно – в восточноазиатском учении Фэн-Шуй отмечается, что зеркала в спальне допускаются, если он расположен так, чтобы кровать в нем не отображалась. А еще – в спальне можно устанавливать только зеркала овальные или округлые.

Кстати, психологи тоже не советуют ставить зеркало в спальне напротив кровати, мол, у человека среди ночи может возникнуть иллюзия, что за ней кто-то наблюдает и это способно испугать ее, так что сон не будет спокойным.

Предлагаем узнать, по каким причинам зеркала не вешают напротив входной двери.

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