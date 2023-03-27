Чому ліжко та дзеркало у спальні несумісні: що віщує погана прикмета

Певно ви чули, що спати ногами до дверей не варто, щоб не накликати на себе біди. А ще, як виявилося не варто спати на ліжку, якщо перед ним є дзеркало. Чому так – спробуймо дізнатися, що говорять народні прикмети та забобони.

Дзеркала постійно оточені якимись містичними забобонами – не можна дивитися у розбите дзеркало, або якщо ви щось забули та повертаєтеся додому, то треба подивитися в дзеркало, інакше не пощастить тощо.

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Тож, чому не можна спати навпроти дзеркала, якщо дослідити народні прикмети:

Дітям не варто спати перед дзеркалом, аби вони не отримали "переляку".

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Жінки, які спатимуть навпроти дзеркала – "просплять своє щастя".

Чоловікам теж не варто ризикувати – дзеркало "вкраде долю".

Істинно віруючим християнам заборонене дзеркало, бо це "гріх самолюбування" (хоча забобонам не місце у віруючих серцях).

А ще вважається, що спляча людина беззахисна перед темними силами, що "можуть проникати з дзеркал до оселі".

Що цікаво – у східноазіатському вченні Фен-Шуй зазначається, що дзеркала у спальні допускаються, якщо його розташовано так, аби ліжко в ньому не відображалося. А ще – у спальні можна встановлювати лише дзеркала овальні або округлі.

До речі, психологи теж не радять ставити дзеркало у спальні навпроти ліжка, мовляв, у людини серед ночі може виникнути ілюзія, що за нею хтось спостерігає і це здатне перелякати її, тож сон не буде спокійним.

Пропонуємо дізнатися, з яких причин дзеркала не вішають навпроти вхідних дверей.

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