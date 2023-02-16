Почему лучше не жарить пищу на обычном сливочном масле

Некоторые люди уверенно отстаивают мысль, что жарить пищу на обычном сливочном масле нельзя, потому что продукты будут сильнее пригорать и это вредно для здоровья. Однако сливочное масло – отличный усилитель вкуса и придает корочке аппетитный золотистый вид.

Фудблогерка Диана Кузина рассказала, можно ли жарить на сливочном масле у себя на странице в Instagram. Она говорит, что жарить на масле можно, хотя и обычное сливочное – не очень удачный вариант.

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Она советует использовать топленое масло, которое еще называют маслом ГХИ. Это название происходит из Индии, где распространен этот продукт. Его можно приобрести в супермаркете или приготовить дома.

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Как приготовить масло ГХИ в домашних условиях:

Сливочное масло нужно порезать на кусочки;

Выложить кусочки масла в кастрюлю и растопить на слабом огне. Этот процесс называют кларификацией;

Под действием температуры масло делится на два слоя: сливочный жир, необходимый для жарки, и белки, которые нужно отделить ложкой и выбросить.

Готовый жир перелить в контейнер и хранить в холодильнике.

Раньше мы писали о том, почему масло стреляет во время жарки и как это предотвратить. А также 9 советов, которые сделают так, чтобы еда не прилипала к сковороде и как легко очистить сковороду крышку от жира.

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