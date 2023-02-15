Что делать, чтобы масло не стреляло во время жарки

Вам наверняка знакома ситуация, когда масло во время жарки "стреляет", из-за чего брызги разлетаются по всей кухне и загрязняют плиту и другие поверхности. Такое бывает, когда на очень разогретую сковороду кладут еду. Любой вид масла может стрелять на сковороде, но чем качественнее продукт, тем меньше он будет стрелять во время нагревания. Читайте, почему масло стреляет во время жарки в нашей статье.

Основная причина образования брызг – вода на поверхности сковородки. Она не смешивается с маслом, поэтому при нагревании начинает быстро испаряться и шкварчать. Однако, если масло некачественное и в нем содержится слишком много влаги, сухая сковорода не поможет справиться с проблемой. Также вода может находиться в продуктах, которые вы кладете на сковородку, например, в мясе.

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Что делать, чтобы масло не стреляло

Если вы уверены, что вода не могла попасть на сковороду откуда-то кроме самого масла, попробуйте изменить марку продукта.

Но если причина точно не в качестве самого масла, воспользуйтесь следующим лайфхаком: в сковороду насыпьте чуть-чуть соли, чтобы она полностью покрыла поверхность. Насыпать соль следует, когда сковорода уже разогревается. Затем убираем соль и только тогда наливаем растительное масло. К тому же прожарка сковороды с солью – это надежный способ сделать ее антипригарной.

Раньше мы писали о 9 советах, которые сделают так, чтобы еда не прилипала к сковороде, а также как легко очистить сковороду крышку от жира.

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