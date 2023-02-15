Що робити, щоб олія не стріляла під час смаження

Вам напевно знайома ситуація, коли олія під час смаження "стріляє", через що бризки розлітаються по всій кухні та забруднюють плиту та інші поверхні. Таке буває, коли на дуже розігріту пательню кладуть їжу. Будь-який вид олії може стріляти на сковороді, але чим якісніший продукт, тим менше він буде стріляти під час нагрівання. Читайте чому олія стріляє під час смаження у нашій статті.

Основна причина утворення бризок – вода на поверхні сковорідки. Вона не змішується з олією, тому під час нагрівання починає швидко випаровуватися і шкварчати. Проте, якщо олія неякісна і в ній міститься забагато вологи, суха пательня не допоможе впоратись з проблемою. Також вода може бути в продуктах, які ви кладете на сковорідку, наприклад, у м’ясі.

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Що робити, щоб олія не стріляла

Якщо ви впевнені, що вода не могла потрапити на пательню звідкись окрім самої олії, то спробуйте змінити марку продукту.

Але якщо причина точно не в якості самої олії, скористайтесь наступним лайфхаком: у сковорідку насипте трохи солі, щоб вона повністю покрила поверхню. Насипати сіль слід коли сковорідка вже розігрівається. Потім прибираємо сіль і лише тоді наливаємо олію. До того ж просмаження сковороди з сіллю – це надійний спосіб зробити її антипригарною.

Раніше ми писали про 9 порад, які зроблять так, щоб їжа не прилипала до сковороди, а також як легко очистити кришку пательні від жиру.

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