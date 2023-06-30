Почему нельзя дарить свечи и какую беду это навлечет

Уже не первый год ароматические свечи очень популярны. Их часто выбирают в подарок, но это может привести к беде.

Даже наши предки верили, что свеча обладает сильной энергетикой. А воск обладает способностью впитывать как положительную, так и отрицательную энергию. Со свечой люди молятся, венчаются, поминают умерших, встречают праздники.

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Важно, что принимать в подарок свечу можно только от хорошо знакомых людей и тех, кто точно вам желает добра. Как принимать, так и дарить можно только свечи, которые не изготовлены из воска.

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Особенно опасно принимать свечи от малознакомых людей, которые могут иметь злые мнения. Если вы приняли такой подарок и заметили, что свеча удивительно горит или трещит, то ее нужно потушить немедленно и вынести из дома, зарыв в землю. Возможно, эту свечу подарили со злыми намерениями.

Народные приметы о свече

Вас ожидают приятные новости и покой, если свеча в доме горит ясно и без перебоев.

Нельзя зажигать одну свечу от другой, потому что это к финансовым проблемам.

Нельзя задувать свечи в доме. Тушить их надо пальцами или специальным колпачком. Задуваются только те свечи, которые на торте.

Запрещается приносить в дом свечи, которые вы нашли.

Если свеча в доме случайно упала или погасла, то вас ждут плохие новости.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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