Почему очки потеют и что сделать, чтобы этого избежать: простой лайфхак

Осень и зима – периоды, когда погода становится прохладной и это может создавать некоторые неудобства для людей, которые носят очки. Многим известна ситуация, когда после пребывания на холодном воздухе очки очки начинают запотевать при входе в теплое помещение.

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Это может быть достаточно неприятно и даже мешать в повседневной жизни. Однако есть простой и интересный лайфхак, который поможет избежать этой проблемы, пишет сайт odessa-life.

Почему очки запотевают

Сначала разберемся, почему это происходит. Когда холодные очки сталкиваются с теплым воздухом, влага конденсируется на линзах в виде капель воды, делающих линзы запотевшими. Обычное протирание линз, как правило, не помогает решить эту проблему, и возникают разводы.

Возможно, некоторые считают, что переход на контактные линзы может решить эту проблему, но это не единственный выход. Для многих очки – это удобный и привычный способ корректировать зрение, и они не хотят отказываться от него.

Как избежать запотевания очков

Есть способ защитить очки от запотевания. Вам понадобится обычное мыло и несколько простых действий.

Отрежьте небольшой кусочек мыла. Осторожно протрите линзы очков с обеих сторон милой. После этого удалите остатки мыла из линз с помощью микрофибровой салфетки.

После этой процедуры на линзах образуется мыльная пленка, которая будет невидима и не будет мешать вам видеть, а также защитит линзы от запотевания.

Теперь вы можете выходить на улицу в любую погоду, и при возвращении в теплое помещение вы больше не столкнетесь с проблемой запотевания очков.

Напомним, что с проблемой запотевания линз каждую зиму сталкиваются почти все люди, носящие очки. Как избежать появления конденсата на стекле, чтобы всегда оставаться "со зрением", читайте в нашем материале.

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