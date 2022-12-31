Что делать, чтобы очки не потели зимой: простые советы

Благодаря этим советам ваши очки больше не будут потеть при перепадах температур.

С проблемой запотевания линз каждую зиму сталкиваются почти все люди, носящие очки. Как избежать появления конденсата на стекле, чтобы всегда оставаться "со зрением", читайте в нашем материале.

Запотевание очков происходит по нескольким причинам:

перепад температур – теплый воздух оседает на холодных линзах, образуется конденсат;

холодный воздух на улице встречается с теплым воздухом изо рта;

туман – повышение влажности в воздухе провоцирует образование конденсата на линзах даже на улице.

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Отличными помощниками в борьбе с запотеванием очков являются простые средства, которые есть в каждом доме. Хватит всего несколько капель, чтобы забыть о проблеме протирания линз после того, как зайдешь в теплое помещение с улицы.

Чтобы линзы на ваших очках не потели, можно прибегнуть к народным методам. Возьмите шампунь, мыло или зубную пасту и перед тем как выходить на улицу, нанесите на линзы с обеих сторон капельки шампуня или мыльной воды, после чего протрите их мягкой салфеткой.

Таким же образом можно нанести на стекла очков небольшое количество глицерина и протереть салфеткой. Его можно приобрести в любой аптеке.

Кроме вышеуказанных методов, можно приобрести специальный спрей "Антифог" и им обработать линзы очков. Стоят такие средства подороже, зато действуют лучше.

Ожидается, что в этом году зима в Украине будет тяжелой, поэтому важно заранее позаботиться о собственном здоровье. Раньше мы писали о том, как питаться и что делать, чтобы постоянно не мерзнуть зимой.

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