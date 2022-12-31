Що робити, щоб окуляри не пітніли взимку: прості поради

Завдяки цим порадам, ваші окуляри більше не будуть пітніти при перепадах температур.

З проблемою запотівання лінз кожної зими стикаються майже всі люди, що носять окуляри. Як уникнути появи конденсату на склі, щоб завжди залишатись "із зором", читайте у нашому матеріалі.

Запотівання окулярів відбувається з кількох причин:

перепад температур – тепле повітря осідає на холодних лінзах, утворюється конденсат;

холодне повітря на вулиці зустрічається з теплим повітрям з вашого рота;

туман – підвищення вологості в повітрі провокує утворення конденсату на лінзах навіть на вулиці.

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Відмінними помічниками у боротьбі із запотівання окулярів є прості засоби, які є в кожному будинку. Вистачить лише кілька крапель, щоб забути про проблему протирання лінз після того, як зайдеш у тепле приміщення з вулиці.

Щоб лінзи на ваших окулярах не пітніли, можна вдатися до народних методів. Візьмуть шампунь, мило або зубну пасту, та перед тим як виходити на вулицю, нанесіть на лінзи з обох боків крапельки шампуню або мильної води, після чого протріть їх м’якою серветкою.

Таким самим чином можна нанести на скельця окулярів невелику кількість гліцерину та протерти серветкою. Його можна купити в будь-якій аптеці.

Крім вищевказаних методів, можна також придбати спеціальний спрей "Антифог" та ним обробити лінзи окулярів. Коштують такі засоби дорожче, зате діють краще.

Очікується, що цього року зима в Україні буде важкою, тому важливо заздалегідь подбати про власне здоров'я. Раніше ми писали про те, як харчуватись та що робити, щоб постійно не мерзнути взимку.

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