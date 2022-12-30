ru
Здоров'я

Як харчуватись та що робити, щоб постійно не мерзнути взимку

Ігор Романько

Як не мерзнути взимку коли постійно холодно

Очікується, що цього року зима в Україні буде важкою, тому важливо заздалегідь подбати про власне здоров'я.

Деякі люди більше полюбляють холод, а іншим до вподоби спека. Спершу, необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям, зокрема, із судинною системою. 

Якщо ж ви постійно мерзнете взимку, вам можуть допомогти наступні поради:

  • додайте у раціон різні каші, жирні сорти риби, більше фруктів та овочі, а також горіхи;
  • частіше займайтеся спортом та тримайте тіло в тонусі;
  • пийте достатню кількість води та тримайте водний баланс;
  • уникайте стресу;
  • споживайте менше нікотину:
  • загартовуйтесь холодом.

Взимку, температура повітря може опускатись дуже низько. Щоб не замерзнути на вулиці:

  • одягайте багато шарів одягу, тепле взуття та рукавички;
  • більше рухайтесь;
  • купуйте гарячі напої;
  • користуйтеся термосом та беріть напої з дому;
  • користуйтесь електричною грілкою.

Якщо ви замерзаєте у приміщенні, вам можуть допомогти наступні поради:

  • змініть одяг;
  • поїжте;
  • використовуйте електричну ковдру, плед, грілку або пляшку з гарячою водою;
  • зробіть кілька вправ або зарядку.

Раніше ми писали про 10 простих способів зігрітися взимку коли в будинку немає опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Здоров'я