Як харчуватись та що робити, щоб постійно не мерзнути взимку

Очікується, що цього року зима в Україні буде важкою, тому важливо заздалегідь подбати про власне здоров'я.

Деякі люди більше полюбляють холод, а іншим до вподоби спека. Спершу, необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям, зокрема, із судинною системою.

Якщо ж ви постійно мерзнете взимку, вам можуть допомогти наступні поради:

додайте у раціон різні каші, жирні сорти риби, більше фруктів та овочі, а також горіхи;

частіше займайтеся спортом та тримайте тіло в тонусі;

пийте достатню кількість води та тримайте водний баланс;

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уникайте стресу;

споживайте менше нікотину:

загартовуйтесь холодом.

Взимку, температура повітря може опускатись дуже низько. Щоб не замерзнути на вулиці:

одягайте багато шарів одягу, тепле взуття та рукавички;

більше рухайтесь;

купуйте гарячі напої;

користуйтеся термосом та беріть напої з дому;

користуйтесь електричною грілкою.

Якщо ви замерзаєте у приміщенні, вам можуть допомогти наступні поради:

змініть одяг;

поїжте;

використовуйте електричну ковдру, плед, грілку або пляшку з гарячою водою;

зробіть кілька вправ або зарядку.

Раніше ми писали про 10 простих способів зігрітися взимку коли в будинку немає опалення.

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