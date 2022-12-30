Як харчуватись та що робити, щоб постійно не мерзнути взимку
Очікується, що цього року зима в Україні буде важкою, тому важливо заздалегідь подбати про власне здоров'я.
Деякі люди більше полюбляють холод, а іншим до вподоби спека. Спершу, необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям, зокрема, із судинною системою.
Якщо ж ви постійно мерзнете взимку, вам можуть допомогти наступні поради:
- додайте у раціон різні каші, жирні сорти риби, більше фруктів та овочі, а також горіхи;
- частіше займайтеся спортом та тримайте тіло в тонусі;
- пийте достатню кількість води та тримайте водний баланс;
- уникайте стресу;
- споживайте менше нікотину:
- загартовуйтесь холодом.
Взимку, температура повітря може опускатись дуже низько. Щоб не замерзнути на вулиці:
- одягайте багато шарів одягу, тепле взуття та рукавички;
- більше рухайтесь;
- купуйте гарячі напої;
- користуйтеся термосом та беріть напої з дому;
- користуйтесь електричною грілкою.
Якщо ви замерзаєте у приміщенні, вам можуть допомогти наступні поради:
- змініть одяг;
- поїжте;
- використовуйте електричну ковдру, плед, грілку або пляшку з гарячою водою;
- зробіть кілька вправ або зарядку.
Раніше ми писали про 10 простих способів зігрітися взимку коли в будинку немає опалення.
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