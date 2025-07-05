Почему подростки в Украине все чаще идут работать и сколько получают: причины и реальные доходы

Серьезный дефицит кадров заставляет украинские компании обращаться к несовершеннолетним работникам. Такой подход помогает не только сократить количество открытых вакансий в наиболее нагруженные периоды, но и облегчить работу существующих команд и снизить текучесть персонала.

Важно, что зарплата для подростков не отличается от оплаты взрослых работников. С учетом законодательно разрешенного рабочего времени молодежь может зарабатывать более 8 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщает Forbes.

В материале говорится, что в период летних каникул многие компании активизировали работу по трудоустройству несовершеннолетних. В частности были определены конкретные должности, на которые могут претендовать молодые работники, а также установлены соответствующие оклады.

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Так, одна из торговых сетей, начавшая привлекать несовершеннолетних с 2023 года, официально утвердила семь должностей, отвечающих требованиям трудового законодательства для 16-17-летних работников. Среди них:

продавец продуктов;

помощник повара;

упаковщик онлайн-заказов.

В материале подчеркивается, что эти позиции не были созданы исключительно для несовершеннолетних, а являются полноценной частью операционной деятельности компании.

Представители одной из сетей торговых центров отмечают, что благодаря трудоустройству молодежи им удается снизить дефицит персонала, а также облегчить нагрузку на действующих сотрудников и формировать кадровый резерв.

Почему компании нанимают несовершеннолетних

Аналитики объясняют, что основной причиной привлечения несовершеннолетних работников есть острый кадровый голод. По их данным:

В 2024 году из Украины выехало около 500 тысяч человек.

В 2025 году прогнозируют еще около 200 тысяч мигрантов.

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"В Украине наблюдается серьезный кризис кадров... Для многих компаний сегодня борьба за таланты стала вопросом выживания", – говорится в материале.

В то же время отмечается, что речь идет не просто о работе, а о том, как компании представляют себя, чтобы школьники захотели присоединиться или рекомендовали друзьям.

Условия труда и зарплата несовершеннолетних

По словам представителей сети магазинов обыденных товаров, во время каникул подростки могут работать полный рабочий день. После окончания каникул они могут совмещать работу с обучением на заочной форме или работать неполный день.

"Оплата для 16-17-летних работников такая же, как и для взрослых. Например, ставка составляет 55,5 гривны в час. При полной занятости за месяц подросток может отработать 151 час 20 минут и заработать около 8 305 гривен", – сообщают в компании.

Разрешено ли нанимать несовершеннолетних на работу

В Украине официальный минимальный возраст для трудоустройства составляет 16 лет. В то же время существуют определенные исключения:

С 15 лет можно работать при условии письменного согласия родителей.

С 14 лет подросток может привлекаться только к легкой работе, которая не вредит его здоровью и не мешает учебному процессу с согласия родителей.

Как отмечено в законодательстве, рабочее время для молодежи в возрасте 16–18 лет, не обучающейся или работающей в свободное от учебы время, не должно превышать 36 часов в неделю. Те же, кто совмещает работу с учебой, могут работать не больше 18 часов в неделю.

Вместе с тем, закон запрещает привлекать несовершеннолетних в:

ночной и сверхурочной работы;

выполнение вредных или опасных работ;

работы под землей, на вредных предприятиях или в местах с токсичными и взрывоопасными веществами.

Обязательно медицинское освидетельствование перед трудоустройством и ежегодные проверки до достижения 21 года. Также трудовой договор с несовершеннолетним может быть расторгнут только с согласия службы по делам детей, если инициатива увольнения исходит от работодателя.

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