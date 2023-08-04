Почему подтекает кондиционер: специалисты назвали пять причин

Несмотря на ежегодную плановую диагностику и замену фреона, могут возникать ситуации, когда кондиционер все равно начинает течь. Во время жаркого периода, скорее всего, вы будете желать быстро устранить эту проблему. Вот несколько советов от novyny.live, как действовать в такой ситуации:

Поиск источника протекания:

Сначала проверьте, капает ли вода из трубки, которая должна выводиться на улицу. Если да, то проблема может быть в дренажной трубке, которую следует проверить и, возможно, устранить засор самостоятельно.

Если вода капает в комнате, то, возможно, что-то мешает свободному протеканию конденсата в дренажной трубке. В таком случае можно вытащить трубку, аккуратно полив ее водой, чтобы промыть всю систему.

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Почему образуется лед:

Недостаток фреона может вызвать образование льда на испарителе внутреннего блока кондиционера. Если фреонопроводы забиты, из турбины могут лететь мелкие льдинки или капельки воды.

Также образование льда может быть связано с ушибом внутренних фильтров в кондиционере, которые блокируют свободное течение конденсата.

Следует обратить внимание на эти причины во избежание проблем с кондиционером и обеспечить правильную работу системы. Регулярный уход и сервис помогут сохранить его эффективность и продолжительность работы.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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