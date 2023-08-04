Чому підтікає кондиціонер: фахівці назвали п‘ять причин

Незважаючи на щорічну планову діагностику та заміну фреону, можуть виникати ситуації, коли кондиціонер все одно починає текти. Під час спекотного періоду, швидше за все, ви бажатимете швидко усунути цю проблему . Ось декілька порад від novyny.live , як діяти у такій ситуації:

Пошук джерела протікання:

Спочатку перевірте, чи капає вода з трубки, яка повинна виводитися на вулицю. Якщо так, то проблема може бути в дренажній трубці, яку варто перевірити і, можливо, усунути засмічення самостійно.

Якщо вода капає в кімнаті, можливо, щось заважає вільному протіканню конденсату у дренажній трубці. У такому випадку, можна витягнути трубку, аккуратно поливши її водою, щоб промити всю систему.

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Чому утворюється крига:

Нестача фреону може спричиняти утворення льоду на випарнику внутрішнього блоку кондиціонера. Якщо фреонопроводи забиті, з турбіни можуть летіти дрібні крижинки або крапельки води.

Також утворення льоду може бути пов'язано з забиттям внутрішніх фільтрів у кондиціонері, які блокують вільне протікання конденсату.

Варто звернути увагу на ці причини, щоб уникнути проблем з кондиціонером та забезпечити правильну роботу системи. Регулярний догляд і обслуговування допоможуть зберегти його ефективність та тривалість роботи.

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