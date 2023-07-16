Як зробити саморобний кондиціонер з пластикових пляшок та кубиків льоду

З настанням спеки та постійним підвищенням температури хочеться прохолоди. Проте кондиціонери та вентилятори використовують багато електроенергії.

Видання Sante Plus запропонувало самостійно виготовити засіб, який допоможе освіжитися влітку. Вам треба тільки два інгредієнти, аби побороти пекельну спеку.

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Як зробити кондиціонер із пластикових пляшок?

Якщо ви шукали цікаву, а головне функціональну альтернативу дорогому, а іноді і шкідливому для здоров'я тендітних людей кондиціонера, ми знайшли для вас ідеальний спосіб боротьби зі спекою. Використовуючи ПЕТ-пляшки та кубики льоду, ви відчуєте полегшення принаймні на кілька годин.

До речі, що означають абревіатури ПЕТ? Насправді ці літери позначають поліетилен і терефталат – основні компоненти пластикових пляшок з-під мінеральної води або деяких напоїв. Таким чином, у поєднанні з кубиками льоду ця річ може творити чудеса і стати побутовим кондиціонером.

Як тільки-но температура повітря почне підійматися у приміщення, ви будете готові до ситуації: розставте по периметру кімнати миски з льодом або пластикові пляшки із замороженою водою. Ви можете бути здивовані, як швидко охолоне довкілля. І це, на кілька годин, все залежить, звичайно, від кількості льоду, що у вас є.

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Вентилятор та пляшки. Ще один чудовий варіант, але не такий економний як попередній, – з'єднати кубики льоду з віялом. Відріжте шийку пластикової пляшки і наповніть її льодом. Потім помістіть її перед лопатями вентилятора, що обертаються, які миттєво розженуть холодне повітря навколо. Поки у вас є дуже потужний вентилятор, ви більше не задихатиметеся від навколишнього тепла!

Як зробити саморобний кондиціонер своїми руками?

Коробка з пінопласту. Найефективніший спосіб охолодити повітря в приміщенні – це пластикова скринька з кришкою, що вміщає п'ять дволітрових ПЕТ-пляшок, вентилятор зі шнуром живлення та пластикове коліно на один літр діаметром 10 см.

Спочатку проробіть два отвори в кришці на протилежних кутах, помістивши в один вентилятор, а в інше пластикове коліно. Наповніть пляшки водою, дайте їм трохи замерзнути, потім покладіть їх у коробку. Закрийте кришку та увімкніть вентилятор. Холодне повітря, що виходить із боксу через пластикове коліно, буде розсіюватися по кімнаті.

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Доведено, що такий "домашній кондиціонер" може охолоджувати довкілля до п'яти годин. Після цього вам потрібно буде просто вийняти пляшки і вставити інші заморожені, щоб насолодитися ще кількома годинами свіжості.

Нагадаємо, що у Японії люди знайшли різні способи, як позбутися неприємного запаху поту. Насправді ж вони користуються кількома "свіжими" лайфхаками.

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