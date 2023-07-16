Як впоратися із запахом поту в спеку: перевірені поради

Природним процесом людського тіла є виділення запаху поту. Спробуйте деякі народні методи, аби позбутися підвищеного потовиділення чи неприємного запаху з-під пахв.

Також на запах поту впливає наш раціон. Якщо з'явився певний сморід, то варто відмовитися від алкоголю, копчених продуктів, риби та часнику. Адже ці продукти досить активні та можуть змінювати запах людського тіла.

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Якщо ви стикнулися з такою проблемою, то треба зменшити рівень стресу. У такі емоційно-напружені періоди відбувається викид кортизолу в кров, тому піт набуває іншого запаху – сірчастий аромат.

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Крім цього, якщо неприємний запах поту з'явився раптово, то варто перевіритися в ендокринолога. Проблеми зникне, коли ви пройдете необхідне лікування.

Лікарі радять дотримуватися посиленої особливої гігієни влітку, приймати двічі на день душ (за потреби – більше). Також можете скористатися милом з триклозаном, але найкраще буде проконсультуватися з лікарем. Інакше є ризик пригнітити корисну мікрофлору. Покращити запах поту може навіть вживання чаю з м’ятою.

Щоб побороти неприємний запах поту можна використати народні засоби:

1. Харчова сода. Змішайте 1 чайну ложку соди з водою, щоб утворилася паста. Її треба нанести на чисту та суху шкіру під пахвами та залишити на 10-15 хвилин. Після процедури змити все водою. Содова паста допоможе вбити бактерії, зменшить потовиділення та зникне неприємний запах.

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2. Кріп. Природним антиперспірантом є свіжий кріп, який ще і допоможе зменшити потовиділення. Нанесіть під пахви свіжого окропу під пахви, дайте висохнути, а після цього струсіть залишки.

3. Саморобний дезодорант з лимонним соком. На 150 млн води додайте 50 мл соку лимона, 5-7 крапель ефірної олії чайного дерева. Такий простий засіб має антибактеріальні властивості, тому забудете про надмірне потовиділення та неприємний запах.

4. Трав'яна ванна. Візьміть склянку дубової кори, склянку дягеля, 2 столові ложки листя волоського горіха та м'яти. Залийте суміш окропом (1 л) і прокип'ятіть протягом 5-10 хвилин. Після цього процідіть відвар і додайте у ванну. Додатково можете додати ефірні олії чайного дерева, евкаліпта, лаванди або грейпфрута. Приймайте таку ванну по 30 хвилин двічі на тиждень.

5. Одяг. Найкращим для людей, які багато потіють, буде одяг з натуральних матеріалів, зокрема льон та бавовна. Вони "дихають" та допомогають відводити вологу від тіла.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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