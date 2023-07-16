Как справиться с запахом пота в жару: проверенные советы

Естественным процессом человеческого тела является выделение запаха пота. Попробуйте некоторые народные методы, чтобы избавиться от повышенного потоотделения или неприятного запаха из подмышек.

Также на запах пота оказывает влияние наш рацион. Если появилась определенная вонь, то стоит отказаться от алкоголя, копченых продуктов, рыбы и чеснока. Ведь эти продукты достаточно активны и могут изменять запах человеческого тела.

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Если вы столкнулись с такой проблемой, то нужно снизить уровень стресса. В такие эмоционально-напряженные периоды происходит выброс кортизола в кровь, поэтому пот приобретает другой запах – сернистый аромат.

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Кроме этого, если неприятный запах пота появился внезапно, то следует провериться у эндокринолога. Проблема исчезнет, когда вы пройдете необходимое лечение.

Врачи советуют придерживаться усиленной особой гигиены летом, принимать дважды в день душ (при необходимости – больше). Также можете воспользоваться мылом с триклозаном, но лучше будет проконсультироваться с врачом. Иначе есть риск подавить полезную микрофлору. Улучшить запах пота может даже употребление чая с мятой.

Чтобы побороть неприятный запах пота, можно использовать народные средства:

1. Пищевая сода. Смешайте 1 чайную ложку соды с водой, чтобы образовалась паста. Ее нужно нанести на чистую и сухую кожу под мышками и оставить на 10-15 минут. После процедуры смыть все водой. Содовая паста поможет убить бактерии, уменьшит потоотделение и исчезнет неприятный запах.

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2. Укроп. Естественным антиперспирантом является свежий укроп, который еще и поможет снизить потоотделение. Нанесите под мышки свежего кипятка под мышки, дайте высохнуть, а после этого встряхните остатки.

3. Самодельный дезодорант с лимонным соком. На 150 млн. воды добавьте 50 мл сока лимона, 5-7 капель эфирного масла чайного дерева. Такое простое средство обладает антибактериальными свойствами, поэтому забудете о чрезмерном потоотделении и неприятном запахе.

4. Травяная ванна. Возьмите стакан дубовой коры, стакан дягиля, 2 столовые ложки листьев грецкого ореха и мяты. Залейте смесь крутым кипятком (1 л) и прокипятите в течение 5-10 минут. После этого процедите отвар и добавьте в ванночку. Дополнительно можно добавить эфирные масла чайного дерева, эвкалипта, лаванды или грейпфрута. Принимайте такую ванночку по 30 минут дважды в неделю.

5. Одежда. Лучшей для потеющих людей будет одежда из натуральных материалов, в частности лен и хлопок. Они "дышат" и помогают отводить влагу от тела.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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