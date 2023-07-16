Как сделать самодельный кондиционер из пластиковых бутылок и кубиков льда

С наступлением жары и постоянным повышением температуры хочется прохлады. Однако кондиционеры и вентиляторы используют много электроэнергии.

Издание Sante Plus предложило самостоятельно изготовить средство, которое поможет освежиться летом. Вам нужно только два ингредиента, чтобы побороть адскую жару.

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Как сделать кондиционер из пластиковых бутылок?

Если вы искали интересную, а главное, функциональную альтернативу дорогому, а иногда и вредному для здоровья хрупких людей кондиционера, мы нашли для вас идеальный способ борьбы с жарой. Используя бутылки ПЭТ и кубики льда, вы почувствуете облегчение по крайней мере на несколько часов.

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Кстати, что означают аббревиатуры ПЭТ? На самом деле, эти буквы обозначают полиэтилен и терефталат – основные компоненты пластиковых бутылок из-под минеральной воды или некоторых напитков. Таким образом, в сочетании с кубиками льда, эта вещь может творить чудеса и стать бытовым кондиционером.

Как только температура воздуха начнет подниматься в помещение, вы будете готовы к ситуации: расставьте по периметру комнаты миски со льдом или пластиковые бутылки с замороженной водой. Вы можете быть удивлены, как быстро остынет окружающая среда. И это, на несколько часов, все зависит, конечно, от количества у вас льда.

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Вентилятор и бутылки. Еще один отличный вариант, но не столь экономный как предыдущий, – соединить кубики льда с веером. Отрежьте шейку пластиковой бутылки и наполните ее льдом. Затем поместите ее перед вращающимися лопастями вентилятора, которые мгновенно разгонят холодный воздух вокруг. Пока у вас есть очень мощный вентилятор, вы больше не будете задыхаться от окружающего тепла!

Как сделать самодельный кондиционер своими руками?

Коробка из пенопласта. Самый эффективный способ охладить воздух в помещении – это пластиковый ящик с крышкой, вмещающий пять двухлитровых ПЭТ-бутылок, вентилятор со шнуром питания и пластиковое колено на один литр диаметром 10 см.

Сначала проделайте два отверстия в крышке на противоположных углах, поместив в один вентилятор, а в другое пластиковое колено. Наполните бутылки водой, дайте им чуть-чуть замерзнуть, затем положите их в коробку. Закройте крышку и включите вентилятор. Холодный воздух, выходящий из бокса через пластиковое колено, будет рассеиваться по комнате.

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Доказано, что такой домашний кондиционер может охлаждать окружающую среду до пяти часов. После этого вам нужно будет просто извлечь бутылки и вставить другие замороженные, чтобы насладиться еще несколькими часами свежести.

Напомним, что в Японии люди нашли разные способы, как избавиться от неприятного запаха пота. На самом же деле они пользуются несколькими "свежими" лайфхаками.

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