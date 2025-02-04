Почему украинцам стоит инвестировать в доллары: эксперты дают советы

Гривна продолжает быстро восстанавливать свои позиции по отношению к доллару. За последнюю неделю января американская валюта подешевела, и до курса 42 гривны за один наличный доллар осталось совсем мало.

Об этом говорится в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua. Относительно покупки или продажи валюты два эксперта пришли к выводу, что сейчас выгодно покупать валюту, ведь цена, вероятно, больше не снизится.

Андрей Шевчишин отмечает, что на будущей неделе будет благоприятный момент для покупки наличных долларов и евро, поскольку после этого курс может начать расти. Он также подчеркнул, что инвестирование в валюту – это долгосрочная стратегия на год-два, а для быстрого и высокого дохода до 17% годовых сейчас стоит рассматривать гривневые ОВГЗ.

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Андрей Забловский соглашается, что сейчас курсы доллара и евро находятся на минимальных уровнях, поэтому покупка этих валют будет выгодной.

Однако эксперт заметил, что покупка дешевой валюты сейчас не должна быть самоцелью.

"Если купить сейчас 200-300 долларов на будущее и забыть о них, это одно дело, – отмечает эксперт. – Но если речь идет о покупке 2-3 тысяч долларов, выгоднее будет приобрести, например, краткосрочные гривневые ОВГЗ. Через три месяца вы получите значительная прибыль – более 4% от вложенной суммы. Тем, кто не верит в стабильность гривны, можно рекомендовать валютные ОВГЗ с доходностью 4,5%, но в год.

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Олег Пендзин отметил, что доходность гривневых инструментов инвестиций выросла из-за подешевления доллара, а также повышения процентов по ОВГЗ с 16% до 17% годовых. Банки также повышают или готовятся повысить ставки по гривневым депозитам. Поэтому он советует не рисковать с инвестициями в доллар, курс которого в последнее время нестабильный, а выбрать гривну. Однако есть немаловажный момент: неожиданности гарантированы только в случае краткосрочных депозитов или ОВГЗ со сроком до трех месяцев.

"В условиях войны три месяца – это реально прогнозируемый период относительно возможных изменений на финансовом рынке или их отсутствия. На ближайшие 90-100 дней не ожидается значительных потрясений, которые могли бы привести к обвалу курса гривны", – отметил Олег Пендзин.

Однако специалисты советуют не продавать валюту без необходимости, поскольку курс сейчас низкий. Если есть такая возможность, лучше подождать, поскольку в скором времени валюта может подорожать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет доллар в Украине в феврале.

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