Почему украинцы получили уменьшенную жилищную субсидию в мае

Размер жилищной субсидии за октябрь и апрель определяется с учетом фактической продолжительности отопительного сезона, официально продолжающегося с 16 октября по 15 апреля. Именно это стало причиной изменения суммы субсидии за апрель, которую граждане получили в мае.

Жилищную субсидию назначают для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги и содержание многоквартирного дома. 15 числа. Об этом пишет buhgaltplatforma.

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В связи с этим апрельская субсидия, которую выплатили в мае, оказалась меньше по сравнению с мартовской.

Это положение предусмотрено пунктом 70 Порядка назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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