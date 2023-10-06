Почему во время стирки портятся полотенца: как этому помешать

Махровые полотенца незаменимы для обеспечения комфорта и гигиены в вашей ванной комнате. Чтобы эти полотенца оставались мягкими и приятными для вашей кожи как можно дольше, важно соблюдать некоторые простые правила при стирке и уходе за ними.

Неверные методы могут сделать материал более жестким и снизить его продолжительность службы. UAportal расскажет о пяти правилах, которые следует помнить при стирке полотенец:

Правило первое: Используйте гели, а не сыпучие порошки. Наиболее распространенной ошибкой является использование сыпучих порошков для стирки. Для махровых полотенец лучше использовать гели, поскольку они предотвращают слипание ворсинок. Также важно не переборщивать с количеством моющего средства, поскольку это может сделать вещь менее мягкой.

Правило второе: Не перезагружайте стиральную машину. Не пытайтесь поместить слишком много полотенец в одну стирку, так как это может снизить эффективность и помешать моющим средствам правильно проникнуть в ткань.

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Правило третье: Используйте уксус или лимонный сок для полоскания. Добавьте уксус или лимонный сок во время полоскания полотенец, чтобы сохранить их мягкость. Эти ингредиенты помогают делать вещи менее жесткими.

Правило четвертое: Выберите правильное место для сушки. Избегайте сушки полотенец под прямыми солнечными лучами или возле горячей батареи, так как это может повредить их структуру. Лучшим вариантом будет сушка на свежем воздухе в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Правило пятое: Чистите стиральную машинку. Помните, что грязная стиральная машина может повлиять на качество стирки. Регулярно очищайте ее, чтобы обеспечить надлежащий уход и поддерживать свежесть полотенец и других вещей.

Следуя этим простым правилам, вы сохраните мягкость и удовольствие махровых полотенец, и они будут радовать вас как можно дольше.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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