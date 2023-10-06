Чому під час прання псуються рушники: як цьому завадити

Махрові рушники є незамінними для забезпечення комфорту та гігієни у вашій ванній кімнаті. Щоб ці рушники залишалися м'якими та приємними для вашої шкіри якомога довше, важливо дотримуватися деяких простих правил при пранні та догляді за ними.

Невірні методи можуть зробити матеріал жорсткішим та знизити його тривалість служби. UAportal розповість про п'ять правил, які варто пам'ятати при пранні рушників:

Правило перше: Використовуйте гелі, а не сипкі порошки. Найпоширенішою помилкою є використання сипких порошків для прання. Для махрових рушників краще використовувати гелі, оскільки вони запобігають злипанню ворсинок. Також важливо не переборщувати з кількістю миючого засобу, оскільки це може зробити річ менш м'якою.

Правило друге: Не перезавантажуйте пральну машинку. Не намагайтесь вмістити занадто багато рушників в одне прання, оскільки це може знизити ефективність та завадити миючим засобам належним чином проникнути в тканину.

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Правило третє: Використовуйте оцет або лимонний сік для полоскання. Додайте оцет або лимонний сік під час полоскання рушників, щоб зберегти їх м'якість. Ці інгредієнти допомагають робити речі менш жорсткими.

Правило четверте: Оберіть правильне місце для сушіння. Уникайте сушіння рушників під прямим сонячним промінням або біля гарячої батареї, оскільки це може пошкодити їхню структуру. Найкращим варіантом буде сушіння на свіжому повітрі у тіні або в добре провітрюваному приміщенні.

Правило п'яте: Чистіть пральну машинку. Пам'ятайте, що брудна пральна машинка може вплинути на якість прання. Регулярно очищуйте її, щоб забезпечити належний догляд та підтримувати свіжість рушників та інших речей.

Дотримуючись цих простих правил, ви збережете м'якість та приємність махрових рушників, і вони будуть радувати вас якомога довше.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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