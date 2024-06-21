Под Бахмутом пограничники уничтожили две гаубицы и РЭБ оккупантов (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там пограничникам удалось уничтожить две гаубицы и систему РЭБ оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"На Бахмутском направлении пограничники-артиллеристы выстрелами из 105-мм американской гаубицы М101 уничтожили российскую станцию РЭБ", – говорится в сообщении.

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Кроме этого, пограничники ударными дронами ликвидировали две вражеские 122-мм гаубицы Д-30. На видео можно увидеть прицельную работу бойцов.

Точное время и место уничтожения военной техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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