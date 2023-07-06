Под церковью в Мексике нашли 'проход в подземный мир' (видео)

В подземных туннелях под рядом церковных построек в Мексике археологи нашли увлекательные доказательства утраченного мира. Обнаружение сделано на археологическом участке Митла, расположенном возле города Оахака, командой из Мексиканского национального института истории и антропологии (INAH), Национального автономного университета Мексики (UNAM), Ассоциации археологических исследований и разведки и проекта ARX.

Метла является важнейшим историческим местом для коренного населения культуры сапотеков, чья цивилизация расцветала в долине Оахака с 700 года до нашей эры до испанской колонизации в 1521 году. Эта археологическая область, вероятно, зародилась в классический период (около 250-900 годов н.э.), но приобрела наибольшее значение в постклассический период. По документам колониальной эпохи и местной традиции Митла считалась входом в подземный мир или Лиобаа, что означает "страна мертвых".

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Команда археологов использовала разные методы геофизического сканирования, чтобы раскрыть подземный лабиринт, существующий под набором сооружений, известных как Church Group. Подземные тоннели расположены на глубине 5-8 метров (16-26 футов) под землей и указывают на наличие большой камеры. Эти исследования показывают, что древние сапотеки обладали сложной системой подземных проходов, которые считались входами в страну мертвых.

В 1674 году описание руин Митлы и их подземных камер было сделано испанскими миссионерами, среди которых был отец-доминиканец Франсиско де Бургоа. Он упоминал об огромном подземном храме, состоявшем из четырех соединенных камер и содержавшего гробницы верховных жрецов и королей Теосапотлана. По словам Бургоа, все входы в подземный лабиринт были запечатаны, оставив лишь дворцы над землей.

Это первое геофизическое исследование данного участка, и исследователи планируют вернуться в Метлу в сентябре 2023 года для дальнейших исследований. Они надеются раскрыть больше скрытых слоев этого потерянного прошлого и изучить больше о древней цивилизации сапотеков.

Напомним, недалеко от села Качкув в Польше археологи сделали открытие, что может изменить наше понимание древних ритуалов. С помощью дронов, обследовавших несколько полей рядом с поселением, был обнаружен древний ритуальный центр, который мог быть астрономической обсерваторией.

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