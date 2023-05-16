Подчеркнет красивые ноги: Топ-10 идей для педикюра на лето (фото)

Летом наши ноготки оказываются в открытом доступе, поэтому уже сейчас стоит задуматься, как стильно и красиво их украсить. Так вы придадите больше привлекательности и характера вашим конечностям.

Не знаете где брать вдохновение? Издание Sante Plus предложило 10 идей для пожилого педикюра.

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1. Морская тематика

Обратите внимание на летние мотивы, узоры раковин, небесно-голубой цвет и блестки.

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2. Сверкающий розовый для нежности

Летом точно будет актуален розовый, особенно после выхода нового фильма "Барби". Поэтому не бойтесь делать ставку на этот цвет, который так хорошо олицетворяет мягкость, нежность и соблазнительность.

3. Цветочный розовый дух

Розовый имеет несколько цветов. Если вам нравится бледно-розовый, нейл-арт – лучший вариант, чтобы немного разбить бледную сторону этого оттенка. Все, что тебе нужно, это 3D цветок на большом пальце ноги.

4. Черно-желтая цветочная смесь

Выберите маленькие ромашки на черном фоне, который просто подсветит ваши ногти. Это элегантный, непринужденный и смелый стиль, который точно не оставит вас незамеченным.

5. Тропический педикюр

Цветы, попугай и зеленый оттенок – вот такой смелый дизайн придаст праздничную атмосферу и ощущение того, что вы отдыхаете где-то на пляже под пальмами.

Если вы хотите сделать свои пальцы на ногах более яркими, ничто не мешает вам немного повеселиться и создать такой тропический дизайн.

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6. Педикюр в стиле Instagram

Попробуйте фиолетово-розово-желтый градиент для инстаграммного педикюра.

7. Поле цветов для матового педикюра

Выберите оригинальный педикюр, охватывающий цветочный узор на большом пальце ноги и матовый красно-оранжевый оттенок.

8. Цветочное искусство на ногтях

Обратитесь летом к идеальному белому оттенку, соединив с нежными цветочными мотивами. Украсьте большой палец ноги роскошной акварелью пастельных цветов.

9. Дизайн кружева и паеток

Предлагаем украсить свои ноготки на ногах нежным кружевным узором, соединив с белыми, темно-фиолетовыми и лавандовыми оттенками.

10. Веселые пятнышки и линии

Попробуйте геометрию для пожилого педикюра. Сделайте ставку на яркие цвета, линии и точки.

Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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