Подчеркнет красивые ноги: Топ-10 идей для педикюра на лето (фото)
Летом наши ноготки оказываются в открытом доступе, поэтому уже сейчас стоит задуматься, как стильно и красиво их украсить. Так вы придадите больше привлекательности и характера вашим конечностям.
Не знаете где брать вдохновение? Издание Sante Plus предложило 10 идей для пожилого педикюра.
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1. Морская тематика
Обратите внимание на летние мотивы, узоры раковин, небесно-голубой цвет и блестки.
2. Сверкающий розовый для нежности
Летом точно будет актуален розовый, особенно после выхода нового фильма "Барби". Поэтому не бойтесь делать ставку на этот цвет, который так хорошо олицетворяет мягкость, нежность и соблазнительность.
3. Цветочный розовый дух
Розовый имеет несколько цветов. Если вам нравится бледно-розовый, нейл-арт – лучший вариант, чтобы немного разбить бледную сторону этого оттенка. Все, что тебе нужно, это 3D цветок на большом пальце ноги.
4. Черно-желтая цветочная смесь
Выберите маленькие ромашки на черном фоне, который просто подсветит ваши ногти. Это элегантный, непринужденный и смелый стиль, который точно не оставит вас незамеченным.
5. Тропический педикюр
Цветы, попугай и зеленый оттенок – вот такой смелый дизайн придаст праздничную атмосферу и ощущение того, что вы отдыхаете где-то на пляже под пальмами.
Если вы хотите сделать свои пальцы на ногах более яркими, ничто не мешает вам немного повеселиться и создать такой тропический дизайн.
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6. Педикюр в стиле Instagram
Попробуйте фиолетово-розово-желтый градиент для инстаграммного педикюра.
7. Поле цветов для матового педикюра
Выберите оригинальный педикюр, охватывающий цветочный узор на большом пальце ноги и матовый красно-оранжевый оттенок.
8. Цветочное искусство на ногтях
Обратитесь летом к идеальному белому оттенку, соединив с нежными цветочными мотивами. Украсьте большой палец ноги роскошной акварелью пастельных цветов.
9. Дизайн кружева и паеток
Предлагаем украсить свои ноготки на ногах нежным кружевным узором, соединив с белыми, темно-фиолетовыми и лавандовыми оттенками.
10. Веселые пятнышки и линии
Попробуйте геометрию для пожилого педикюра. Сделайте ставку на яркие цвета, линии и точки.
Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.
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