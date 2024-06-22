Подпадают ли под призыв мужчины до 25 лет: нардеп дал разъяснение

Согласно украинскому законодательству, лица, достигшие 25-летнего возраста и имеющие статус военнообязанных, могут быть мобилизованы. Это касается тех, кто проходил срочную службу в армии или учился на военной кафедре.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ.

"У нас нет запрета призывать людей до 25 лет. У нас есть понятие призывники, а есть военнообязанные, и это две разные категории людей. Призывники - те люди, которые не отслужили срочную службу, не учились на военной кафедре, соответственно, до 25 лет не получили статус военнообязанного. Они действительно не призываются, могут пойти только по собственному желанию на контракт. Для таких людей есть возможность идти на годовые контракты, а после них уже, например, демобилизоваться. До 25 лет их никто призывать не будет. Эту норму мы сделали, и это хорошая история, когда ты на год можешь призваться, если тебе еще нет 25 лет", – рассказал нардеп.

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Костенко отмечает, что другая история складывается для лиц, которые подпадают под категорию военнообязанных. К ней относятся мужчины в возрасте до 25 лет, которые прошли срочную службу или учились на военной кафедре, а также те, кто был списан в мирное время. Также к ней относятся лица, которые до 25 лет получили военный билет с пометкой "непригоден в мирное время, но пригоден в военное". Все эти лица автоматически становятся военнообязанными и, согласно действующему законодательству, могут быть мобилизованы.

"Например, если ты отслужил срочную службу и тебе был 21 год на момент 2022 года, а через три дня началась мобилизация, то ты уже являешься военнообязанным, несмотря на то, что тебе 21 год. Ты уже проходил срочную службу. Поэтому, еще раз повторю, что призывников не берут до 25 лет, это противозаконно, а те, кто приобрел статус военнообязанного, то их вполне законно призывают, закон это позволяет. К тому же у нас есть много курсантов военных училищ, которые заканчивают обучение в 22 года. Они же не ждут 25 лет, а идут, руководят взводами, ротами, некоторые и батальонами", – разъяснил Роман Костенко.

Напомним, ранее другой нардеп заявлял, что мобилизационный возраст в Украине может быть снижен.

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