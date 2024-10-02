Погодные катаклизмы повышают цены: пшеница, кофе и сахар дорожают по всему миру

Экстремальные погодные условия привели к резкому удорожанию ключевых продуктов, таких как пшеница, кофе и сахар. От засух до наводнений и лесных пожаров — природные катаклизмы, постигшие фермеров по всему миру, вызывают тревогу по поводу урожая.

Это, в свою очередь, чревато повышением цен на продовольственные товары, что может непосредственно сказаться на кошельках потребителей. Как сообщает Bloomberg, индекс цен на сельскохозяйственную продукцию, отслеживающий стоимость девяти основных товаров, за сентябрь вырос на 7%.

Это самый большой скачок со времен начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, когда российская агрессия повлекла за собой стремительный рост цен на международных рынках.

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Несмотря на то, что индекс еще не достиг пиковых значений 2022 года, ситуация продолжает обостряться из-за неблагоприятных погодных условий. Фермеры в таких странах, как Бразилия, Вьетнам и Австралия, сталкиваются с тяжелыми условиями для выращивания культур – от засух до чрезмерных осадков, что ставит под угрозу урожаи зерна, кофе и сахара.

По словам Майкла Уайтхеда, эксперта по агробизнесу в ANZ Group Holdings Ltd, последние погодные аномалии привели к неопределенности на рынке, заставляя покупателей платить больше. Он отмечает, что если ситуация не улучшится, это приведет к удорожанию продуктов в магазинах. Специалисты также отмечают, что ранее стабилизировавшийся рынок благодаря большому предложению сейчас начинает вновь нагреваться из-за рисков для урожая.

Негативное влияние погодных изменений также испытывают производители других сельскохозяйственных культур, в частности какао, подорожавшее из-за дефицита в Западной Африке. Во многих странах резкий рост цен на овощи также происходит из-за погодных колебаний, угрожающих сельскохозяйственным производителям.

Экстремальная погода во всем мире рискует увеличить расходы на продукты. Источник: Bloomberg

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре, ведь неблагоприятные погодные условия в странах-экспортерах вызывают обеспокоенность мировыми запасами. Ситуация усугубляется засухой и заморозками в Австралии, а также нехваткой осадков в Черноморском регионе, что может повлиять на будущий урожай.

Проблемы с урожаем также постигли производители кофе. Цены на арабику поднялись до рекордных с 2011 года уровней из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах выращивания. Засуха во Вьетнаме и Бразилии лишь усугубляет проблему, а трейдеры активно следят за глобальными рисками, включая напряженность на Ближнем Востоке и влияние торговых отношений между США и Китаем.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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