Пограничники из минометов разрушили позицию оккупантов под Волчанском (видео)
Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать захватчиков. Боевые действия происходят на многих участках фронта, в частности, на Волчанском направлении.
Там пограничники уничтожили позицию оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.
"Волчанское направление: пограничники уничтожают оккупантов. При поддержке аэроразведки пограничники минометным огнем разрушили позицию, которая служила укрытием живой силе противника", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили позицию оккупантов. На следующих кадрах видна прицельная работа минометного огня.
Точное время и место уничтожения позиции врага не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.
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