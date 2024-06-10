Прикордонники потужно підпалили броньовану техніку окупантів під Вовчанськом (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Вовчанська.

Там прикордонники завдали удару по броньованій техніці росіян. Результати роботи оприлюднили у пресслужбі Держприкордонслужби України у Telegram.

Як зазначають прикордонники, удар було здійснено безпілотником. На відео видно, що техніка окупантів розташувалась на одній із вулиць зруйнованого населеного пункту.

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Прикордонники помітили техніку та завдали прицільних ударів з БПЛА. На наступних кадрах можна побачити другу одиницю техніки, яку окупанти намагались приховати у лісовій місцевості. Однак прикордонники знищили її також.

Точний час та місце ліквідації техніки росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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