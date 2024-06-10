Пограничники мощно подожгли бронированную технику оккупантов под Волчанском (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся поблизости от Волчанска.

Там пограничники нанесли удар по бронированной технике россиян. Результаты работы обнародовали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины в Telegram.

Как отмечают пограничники, удар был нанесен беспилотником. На видео видно, что техника оккупантов расположилась на одной из улиц разрушенного населенного пункта.

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Пограничники заметили технику и нанесли прицельные удары из БПЛА. На следующих кадрах можно увидеть вторую единицу техники, которую оккупанты пытались скрыть в лесной местности. Однако пограничники уничтожили ее тоже.

Точное время и место ликвидации техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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