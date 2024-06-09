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Війна в Україні

Десантники ефектно знищили групу російських штурмовиків поблизу Новомихайлівки (відео)

Анастасія Крищук

Десантники ефектно знищили групу російських штурмовиків поблизу Новомихайлівки (відео)
Десантники ефектно знищили групу російських штурмовиків

Українські десантники продовжують знищувати живу силу ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на території Донецької області.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади поблизу Новомихайлівки знищили групу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Пілоти дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знімають нову версію кліпу на легендарну Highway to Hell... декілька російських окупантів зухвало мчать на мотоциклах в напрямку наших позицій. Але на фініші, замість медалей, отримують прицільні скиди просто на голови", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як російські військові намагаються дістатися до українських позицій. На наступних кадрах видно влучну роботу операторів дронів, з яких на окупантів скидаються снаряди.

Точний час та місце знищення живої сили ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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