Десантники ефектно знищили групу російських штурмовиків поблизу Новомихайлівки (відео)

Українські десантники продовжують знищувати живу силу ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на території Донецької області.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади поблизу Новомихайлівки знищили групу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Пілоти дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знімають нову версію кліпу на легендарну Highway to Hell... декілька російських окупантів зухвало мчать на мотоциклах в напрямку наших позицій. Але на фініші, замість медалей, отримують прицільні скиди просто на голови", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як російські військові намагаються дістатися до українських позицій. На наступних кадрах видно влучну роботу операторів дронів, з яких на окупантів скидаються снаряди.

Точний час та місце знищення живої сили ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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