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Десантники эффектно уничтожили группу российских штурмовиков вблизи Новомихайловки (видео)

Анастасия Крыщук

Десантники эффектно уничтожили группу российских штурмовиков вблизи Новомихайловки (видео)
Десантники эффектно уничтожили группу российских штурмовиков

Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу врага на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на территории Донецкой области.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады близ Новомихайловки уничтожили группу российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Пилоты дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады снимают новую версию клипа на легендарную Highway to Hell... несколько российских оккупантов дерзко мчатся на мотоциклах в направлении наших позиций. Но на финише вместо медалей получают прицельные сбросы", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как российские военные пытаются добраться до украинских позиций. На следующих кадрах видна точная работа операторов дронов, с которых на оккупантов скидываются снаряды.

Точное время и место уничтожения живой силы врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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