Пограничники разнесли блиндажи с оккупантами и полевые склады с БК (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там пограничники нанесли удары по блиндажам оккупантов и полевым складам с боекомплектами. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Волчанское направление. Пограничники разносят блиндажи с оккупантами и их полевые склады с боекомплектами", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили вражеские блиндажи и направили туда ударные дроны. На следующих кадрах видно следствие попадания БПЛА.

Точное время и место ликвидации блиндажей и полевых складов из БК не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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