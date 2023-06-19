Пограничники уничтожили укрытие оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении им удалось обнаружить и уничтожить полевой склад оккупантов.

Вражеское укрытие обнаружили аэроразведчики. Об этом сообщили в Telegram Госпогранслужбы.

"Пограничная аэроразведка под Бахмутом обнаружила полевой склад оккупантов. По координатам блиндажа, где противник накапливал боекомплект, попал минометный огонь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате попадания пламени поглотило фортификационное сооружение и двух оккупантов. Точное время и место уничтожения укрытия не сообщаются из соображений безопасности.

Видео дня

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили место с укрытием оккупантов. На следующих кадрах показано точное попадание минометного огня.

Напомним, на Запорожском и Бердянском направлениях фронта украинские бойцы освободили от российских боевиков за две недели уже 8 населенных пунктов.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подразделения ОСУВ "Таврия" на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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