'Показательная история': ЦСО 'Альфа' уничтожил ВС РФ под Авдеевкой (видео)

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили личный состав Вооруженных сил Российской Федерации возле Авдеевки Донецкой области. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. Он отметил, что это "показательная история" об оккупантах, которые штурмовали Авдеевку.

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"Великолепная работа воинов ЦСО "А" СБУ и наглядная иллюстрация правила – россиян на нашей земле ждет только смерть!" – сказал Сергей Стерненко.

По его словам, сначала дрон, который купили за счет украинцев, "прибил" российского военного. Стерненко подчеркнул, что на этот раз его не бросил товарищ, а потащил под заброшенную бронемашину ВПК "Урал".

"Но для броневика был также свой дрон. Он его и уничтожил. После удара уже никто из-под машины не вылез", – добавил Сергей Стерненко.

Напомним, на днях бойцы ССО с помощью минометов уничтожили российскую группу возле Авдеевки.

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